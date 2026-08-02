Türkiye’nin en fazla orman alanına sahip kenti Antalya’da, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı. Kentte yüzölçümünün yüzde 53’ünü ormanlar oluştururken, yangınların yaklaşık yüzde 95’inin ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkması, alınan önlemlerin önemini artırıyor.

Antalya Valiliği tarafından yayımlanan “Orman Yangınlarının Önlenmesi” konulu genelge kapsamında, 1 Mayıs’tan itibaren belirlenen alanlar dışındaki ormanlara giriş yasaklandı. Ormanların ve çevresindeki 4 kilometrelik alanın da yangın riski nedeniyle denetim altında tutulduğu belirtildi.

Uyarı tabelasının yanında mangal yaktılar

Konyaaltı ilçesindeki bazı ormanlık alanlarda, yasaklara ve uyarı tabelalarına rağmen mangal yakıldığı görüldü. “Dikkat, orman yangınları için tehlikeli alan” ifadelerinin yer aldığı tabelaların hemen yakınında, taşlarla oluşturulmuş çok sayıda mangal alanı dikkat çekti.

Piknik yapanların geride bıraktığı közler, mangal kömürleri, cam ve plastik şişeler ile kömür torbaları hem yangın hem de çevre kirliliği açısından tehlike oluşturdu.

Konyaaltı Gökdere Mahallesi çevresindeki ağaçlık alanda da çok sayıda mangal atığı ve çöp bulunduğu görüldü.

Cam şişeler de yangın riski oluşturuyor

Bazı bölgelerde ağaçların dibine taşlarla mangal alanı oluşturulduğu ve piknik sonrasında atıkların toplanmadığı gözlendi. Plastik atıklar, poşetler ve cam şişelerin yanı sıra kırık cam parçalarının da çevreye bırakıldığı görüldü.

Özellikle güneş ışınlarını yansıtarak yangına neden olabilecek cam şişe ve kırıklarının kuru bitki örtüsü üzerine bırakılması, yangın riskini daha da artırıyor.

Ateş yakmak ve çöp atmak yasak

Genelge kapsamında ormanlarda izin verilen alanlar dışında ateş yakılması, yakılan ateşin tamamen söndürülmeden bölgeden ayrılınması ve yangına neden olabilecek maddelerin ormana bırakılması yasak.

Ayrıca ormanların 4 kilometre çevresinde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması da yasaklandı. Belirlenen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara giriş yasağının ise 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi.

Piknik ve mesire alanlarında da 31 Ekim’e kadar 21.00-08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmasına izin verilmiyor.

Ateş yakmanın cezası 3 bin 782 lira

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında son yıllarda meydana gelen orman yangınlarının yüzde 41,79’unun geleneksel ateş yakımı, alkol kullanımı ve ateşli piknik nedeniyle çıktığı bildirildi.

Yasaklar kapsamında izin verilmeyen yerde ateş yakmanın cezası 3 bin 782 lira, çevreye çöp atmanın cezası ise 8 bin 700 lira olarak uygulanıyor.

Yetkililer, sıcaklıkların arttığı yaz döneminde vatandaşları orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmaya ve yasaklara uymaya çağırıyor.