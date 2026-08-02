Kaza, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sema M. yönetimindeki 16 FP 171 plakalı otomobil ile Mustafa M. idaresindeki 16 NRD 44 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan vatandaşlar savruldu. Kazada; 16 FP 171 plakalı otomobilin sürücüsü Sema M. ile araçtaki Belenay B., Sıla U. ve Ela B., diğer otomobilde bulunan Nihat M., Deniz M. ve Nezaket M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bulvarda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.