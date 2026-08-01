İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı. 'Suç örgütü propagandası yapmak' suçunu işledikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere, önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarıyla suç örgütlerine sempati kazandırmayı, örgütlerin korkutucu gücünü artırmayı, suç ve suçluyu özendirmeyi amaçladıkları belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: DHA