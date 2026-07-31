Türkiye'nin farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 Av Turizmi Programı kapsamında çeşitli yaban hayvanlarının avlanmasına yönelik ihale sürecini başlattı.

İhale kapsamında Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik ve melez yaban keçisi türleri için belirlenen kotalar doğrultusunda av organizasyonları gerçekleştirilecek.

Özellikle yangınlardan etkilenen bölgelerde yaban hayvanlarının avlanmasına izin verilmesi, çevreciler ve vatandaşların tepkisini çekti.

AV ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

DKMP tarafından yayımlanan av turizmi programına göre avcıların ödeyeceği bedeller de açıklandı.

Buna göre;

Anadolu yaban koyunu için 3 milyon 500 bin lira, Yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi için 750 bin lira, Kızıl geyik ve melez yaban keçisi için ise 200 bin lira bedel belirlendi.

Yerli avcı kotasına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Batı Trakyalı Türklerin başvurabileceği belirtilirken, devlet misafiri ve diplomat kotasında ise yabancı devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ile Türkiye'de görev yapan diplomatik ve konsüler temsilcilik mensupları ile uluslararası kuruluşlarda görev yapan belirli statüdeki yabancı görevlere başvuru hakkı tanındı.

İHALE İPTAL EDİLSİN

Muğla, Antalya ve diğer kıyı bölgelerinde etkisini sürdüren orman yangınlarının ardından, özellikle yangınlardan etkilenen alanlarda yaban keçisi avı için ihale açılması kamuoyunda eleştirilere yol açtı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yangınlardan kurtulmaya çalışan yaban hayvanlarının avlanmasının etik olmadığını savunurken, çevre örgütleri de ihalenin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

İLK TEPKİ KÖYCEĞİZ’DEN

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve doğa savunucuları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından "av turizmi" kapsamında 11 yaban keçisinin avlatılması amacıyla açılan ihalenin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı.

Change.org üzerinden "Yangından kurtulanlar, pusuda ölmesin. Muğla'daki av ihalesi iptal edilsin!" başlığıyla başlatılan kampanyada, orman yangınlarından kaçmayı başaran yaban hayvanlarının bu kez av turizmi kapsamında hedef haline getirilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

ORMANLARIMIZ ALEV ALEV

Kampanya metninde, Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde başlayan ve çevre mahallelere yayılan orman yangını hatırlatılarak şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi, onlarca hayvan can havliyle kaçırıldı. Bölgedeki yaban hayatı da bu yangından en az insanlar kadar etkilendi. Yanan ormanlarda barınağını, suyunu ve besin kaynaklarını kaybeden sayısız canlı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yangından kurtulan, susuz ve aç kalan, popülasyonu baskı altında bulunan bu hayvanların bedel karşılığında avlanmaya açılması kabul edilemez."

Av ihalesine ilişkin tartışmalar sürerken, çevre örgütleri ve doğa koruma savunucuları, yangınlardan etkilenen bölgelerdeki av organizasyonlarının durdurulması ve ihalenin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor.