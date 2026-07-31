Kırklareli'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Vize ile Demirköy ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 31 Temmuz 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır' denildi. Demirköy Kaymakamlığı'ndan ise 'Olumsuz hava/deniz şartları sebebi ile 31 Temmuz 2026 cuma günü tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır' açıklaması yapıldı.

Kaynak: DHA