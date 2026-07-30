CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Türkiye'nin riskli ve çok riskli yapı stokuna ilişkin hazırladığı yazılı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verilen önergede, deprem riski altındaki yapıların oluşturduğu tehlikenin yalnızca şehircilik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik sorunu olduğu vurgulandı.

“VATANDAŞ BETON TABUTTA, İKTİDAR FİL DİŞİ KULESİNDE”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avşar, afet riski yüksek bir coğrafyada yaşayan Türkiye'nin yapı stokunun hâlâ tam olarak bilinmediğini belirterek, "Vatandaş beton tabutta yaşarken iktidar fil dişi kulesinde seyrediyor." ifadelerini kullandı.

“YAPI STOKUNUN ENVANTERİ ÇIKARILMADI”

Anayasa ve ilgili mevzuat gereği riskli yapıların tespit edilmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının devletin asli görevi olduğunu ifade eden Avşar, 25 yıllık iktidar dönemine rağmen Türkiye genelindeki yapı stokunun bütüncül şekilde ortaya konulamadığını söyledi. Avşar, bilimsel verilere dayalı yapı envanteri oluşturulmasının yalnızca bir tercih değil, anayasal sorumluluk olduğunun altını çizdi.

“UDSEP HEDEFLERİ TAMAMLANAMADI”

AFAD tarafından hazırlanan Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı'nda (UDSEP 2012-2023) yapı stokunun 2017 yılına kadar envanterinin çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlatan Avşar, aradan geçen yıllara rağmen eski yönetmeliklere göre inşa edilen milyonlarca yapının gerçek risk durumunun hâlâ bilinmediğini kaydetti.

Türkiye genelinde hangi yapıların ne ölçüde risk taşıdığına ilişkin güvenilir ve bütüncül bir veri tabanının oluşturulamadığını belirten Avşar, daha önce verdiği soru önergelerinin de yanıtsız bırakıldığını söyledi.

“6 MİLYON BAĞIMSIZ BİRİM RİSK ALTINDA”

Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çeken Avşar, resmi verilere göre 86 milyon nüfusun yüzde 71'inin deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığını belirtti. Bakanlığın açıkladığı verilere göre Türkiye'de yaklaşık 6 milyon bağımsız birimin risk altında bulunduğunu, bunlardan 2 milyonunun acil dönüşüm beklediğini ifade eden Avşar, İstanbul'da ise 1,5 milyon bağımsız birimin yüksek risk taşıdığını, yaklaşık 600 bininin ise her an çökebilecek durumda olduğunun açıklandığını hatırlattı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.