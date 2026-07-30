CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, grup toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısına neden katılmadığına ilişkin de bilgi verdi.
Kılıçdaroğlu’nun toplantıya katılmamasının nedenini açıklayan Öztrak, Meclis’in gelecek hafta çalışmalarına devam etmesi halinde Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı gerçekleştireceğini söyledi.
Öztrak’ın açıklaması, Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Meclis’te yapacağı grup toplantısına ilişkin beklentiyi de artırdı.
Muhabir: Abbas Satır