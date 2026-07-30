TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkisini ortaya koymak amacıyla hazırladığı Temmuz 2026 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması, diğer adıyla açlık sınırı, 36 bin 939,87 TL’ye yükseldi.

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık toplam harcama tutarı ise 120 bin 325,30 TL olarak hesaplandı. Böylece dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 120 bin lirayı aştı.

Bekâr çalışanın yaşam maliyeti 47 bin 758 TL!

TÜRK-İŞ verilerine göre bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 47 bin 758,39 TL’ye yükseldi. Araştırmada mutfak enflasyonundaki değişim de dikkat çekti. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 3,30 arttı.

Gıda harcamalarındaki 12 aylık değişim yüzde 39,85, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,60 olarak kaydedildi. Yılın ilk yedi ayındaki artış oranı ise yüzde 22,54 oldu.

TÜRK-İŞ’in hesaplamasında yer alan tutarların, yuvarlama nedeniyle toplamda farklılık gösterebileceği belirtildi.