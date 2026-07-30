Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, yükseköğretime ilişkin önemli düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinde ilk aşama tamamlandı. "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk 13 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının değerlendirmeleri ve önergeler görüşüldü. Daha sonra kanun teklifinin maddelerine geçildi.

Öğrencilere Ek Sınav ve Tamamlama Hakkı

Kabul edilen düzenlemeler arasında öğrenci affına yönelik hükümler de yer aldı. Buna göre, öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için son sınıfta bulunan ve intörnlük eğitimi dışında kalan öğrenciler, başarısız oldukları veya alamadıkları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkından yararlanabilecek.

Teorik ya da uygulamalı derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitimine başlayamayan veya bu eğitimde başarısız olan öğrencilere de eğitimlerini tamamlayabilme imkanı sağlanacak.

Öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise ek sınav hakkından yararlanamayacak. Uygulamalı eğitim ve intörnlük süreçlerine ilişkin esasları belirleme yetkisi Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) verilecek.

Akademisyenlerin Çalışma Sürelerine Yeni Düzenleme

Teklifle birlikte, YÖK kararıyla akademisyenlerin çalışma sürelerine ilişkin yeni düzenleme yapılacak. Emeklilik yaş haddini dolduran öğretim üyeleri, 75 yaşını geçmemek şartıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar ikişer yıllık sözleşmelerle görev yapmaya devam edebilecek.

Sözleşmeli öğretim üyesi sayısını bölüm, program veya yükseköğretim kurumu bazında sınırlandırma yetkisi de YÖK'e verilecek. Sözleşmesi uzatılan akademisyenlerin mevcut özlük hakları korunacak.

Sahte Yayın ve Tez Üretenlere Ağır Yaptırım

Kanun teklifinde akademik etik ihlallerine yönelik de önemli düzenlemeler yer aldı. Ücret karşılığı veya ücretsiz şekilde hazırlanmış yayın ve çalışmalarını atama, yükselme, unvan veya derece kazanımında kullananlara meslekten çıkarma cezası uygulanacak.

Başkaları adına ücretli veya ücretsiz tez, makale, kitap ya da proje hazırlayan, hazırlatan veya bu sürece aracılık eden kişiler hakkında da yaptırımlar getirilecek. Bu yöntemlerle diploma derecesi veya akademik unvan kazanan kişilerin unvanları geri alınabilecek.

Söz konusu fiilleri gerçekleştirenlere 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilecek. Fiilin meslek haline getirilmesi durumunda ceza sınırı 10 bin günden 20 bin güne kadar çıkabilecek.

Üniversitelere Yurt Dışında Yerleşke Kurma İmkanı

Düzenlemeyle Türkiye'deki devlet yükseköğretim kurumlarının, Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşke, akademik birim, program ve ihtiyaç duyulan diğer tesisleri kurabilmesinin önü açılacak.

Yurt dışındaki bu birimlerde görev yapacak akademik ve idari personelin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar da Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Üniversiteler Ortak Teknoloji Ofisi Kurabilecek

Teklifle, yükseköğretim kurumlarının teknoloji transfer ofisleriyle ilgili yeni düzenlemeler de getiriliyor. Üniversiteler, ortak teknoloji transfer ofisi kurabilecek ve akademik buluşların ticarileştirilmesi için yatırım yapabilecek.

Ofislerin elde ettiği gelirlerin bir bölümü buluşu yapan akademisyenlere, bir bölümü ise ilgili üniversitenin döner sermayesine aktarılacak.

Mevzuata Aykırı Eğitim Kurumu Açanlara Hapis Cezası

Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı eğitim kurumu açan veya işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Yasaklanan kurum ve faaliyetlerin tanıtımını yapanlara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanabilecek. Sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenler hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak.

Genel Kurul Çalışmalarına Ara Verildi

TBMM Genel Kurulu'nda teklifin ilk 13 maddesinin kabul edilmesinin ardından ikinci bölüme geçildi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi Perşembe günü yeniden toplanmak üzere kapattı.