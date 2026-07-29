Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplum sağlığını desteklemeye yönelik koruyucu sağlık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Türk Böbrek Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Böbrek Sağlığını Koruma" eğitimleri, Kuşcağız, Kızılcahamam, Altındağ ve Elmadağ Aile Yaşam Merkezlerinde vatandaşlarla buluştu.

Seminerler öncesinde katılımcıların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Ölçüm sonuçlarına göre bilgilendirme yapılırken, uzmanlar kronik böbrek hastalıklarının risk faktörleri, erken teşhisin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, belediyenin koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verdiğini belirterek, vatandaşların düzenli tansiyon ve kan şekeri kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı. Yavuz, Türk Böbrek Vakfı ile yürütülen çalışmaların böbrek sağlığı konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını ifade etti.

Türk Böbrek Vakfı Eğitmeni Diyetisyen Gülfem İgit ise kronik böbrek hastalıklarının Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, ülkede her 6-7 kişiden birinin risk altında bulunduğunu söyledi. İgit, özellikle diyabet ve yüksek tansiyonun böbrek hastalıklarının en önemli nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine değinen İgit, günlük tuz tüketiminin 6 gramı geçmemesi gerektiğini ifade ederek, aşırı tuz ve şeker tüketiminin birçok hastalığa davetiye çıkardığını söyledi. Yeterli su tüketimi ve düzenli egzersizin böbrek sağlığını korumada önemli rol oynadığını belirten İgit, vatandaşlara sofralardan tuzluğu kaldırmaları ve işlenmiş gıdalardaki gizli şekere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.