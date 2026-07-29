Ankara'nın Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yayımladığı yazılı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasında, CHP'nin ilçe başkanlığı yaptığı dönemden bu yana kendisi için "emeğini, zamanını ve gönlünü verdiği kıymetli bir yuva" olduğunu belirten Şahin, yıllarca örgütü ve yol arkadaşlarıyla birlikte mücadele ettiklerini ifade etti.

Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 25 yıl sonra Mamak Belediyesi'ni yeniden CHP'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar dökülen her alın teri, Mamak için kurduğumuz her hayal bizim için en büyük gurur vesilesidir" dedi.

İstifa kararının gerekçesine de değinen Şahin, hizmet anlayışı, ilçeye sunulacak projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışma yöntemleri konusunda bir vizyon farklılığı oluştuğunu belirtti.

Mamak'a hak ettiği hizmetleri kesintisiz sunabilmek, vatandaşların güvenini boşa çıkarmamak ve ilçeyi daha ileri taşımak adına bu kararın zorunlu hale geldiğini ifade eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda, büyük bir emek ve bağlılıkla bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa etme kararımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Şahin, açıklamasını "Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum" sözleriyle tamamladı.

Veli Gündüz Şahin'in istifasının ardından siyasi kariyerine hangi çatı altında devam edeceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.