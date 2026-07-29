Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 29 Temmuz tarihli tahminlerine göre, Türkiye’nin batı, güney ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat için sarı kodlu uyarı verildi. Rüzgar hızının bazı bölgelerde saatte 70 kilometreye, yüksek ve açık kesimlerde ise 80 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi.

Çatı uçması ve ulaşımda aksama riski

Yetkililer, fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti. Ege ve Akdeniz’de deniz ulaşımının da olumsuz hava koşullarından etkilenebileceği kaydedildi.

Yumaklı’dan hayati çağrı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şiddetli rüzgarın orman yangınlarının kısa sürede büyümesine ve söndürme çalışmalarının zorlaşmasına neden olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki günlerde en üst düzeyde dikkat gösterilmesini isteyen Yumaklı, açık alanlarda ateş ve anız yakılmaması, yangına yol açabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulundu. Yumaklı, küçük bir kıvılcımın, sönmemiş bir kor parçasının ya da sigara izmaritinin telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olabileceğini belirtti.

Bakanlık bünyesindeki 14 insansız hava aracı, 184’ü akıllı olmak üzere 776 gözetleme kulesi ve 28 bin personelin orman yangınlarına karşı 24 saat görev yaptığı bildirildi.