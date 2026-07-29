Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, ulaşımı da etkiledi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülebilmesi için sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi. Ayrıca müdahale güzergahlarında ve özellikle emniyet şeritlerinde araç bulundurulmaması gerektiği vurgulandı.

Bölgede trafik akışının yeniden sağlanabilmesi için güvenlik güçleri ile Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin sahadaki yönlendirmelere titizlikle uymalarının önem taşıdığı belirtildi. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.