İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Moritanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak somut adımlarla daha da güçlendirilebileceğini ifade etti.

Görüşmede uluslararası platformlardaki iş birliği de gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye ve Moritanya'nın önümüzdeki dönemde uluslararası alandaki dayanışmasını artırmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.