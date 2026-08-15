Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcıs Kürşad Zorlu, 'Tarihte Hunlar, Göktürklerden nasıl ayrılamazsa, bugün de Türkiye, Macaristan'dan kesinlikle ayrılamaz' dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında gerçekleştirilen 'Büyük Hun-Türk Kurultayı'nın resmi açılış törenine katıldı. Dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Zorlu, büyük bir coşkuyla karşılandığı kürsüden katılımcılara seslendi.

KÜRSÜDEN MACARCA SESLENDİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİ

Konuşmasına Macarca selamlama yaparak başlayan Zorlu, 'Bugün burada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin dayanışma iradesini, selamlarını sizlere aktarmaktan büyük bir onur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

'BİR VUSLATA ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Kurultay alanının tarihi ve simgesel mirasına dikkat çeken Zorlu, 'Burası yalnızca bir coğrafya değildir. Burası, Asya'nın steplerinden kopup gelen, Tuna'nın sularına atlarını sürerek Avrupa'nın siyasi ve kültürel haritasını değiştiren Büyük Hun Devleti'nin ve Atilla'nın ayak izlerini taşıyan bir hafıza mekanıdır. Bu nedenle bugün burada yalnızca bir toplantı gerçekleştirmiyoruz. Asırlar boyunca birbirinden coğrafi olarak uzak düşmüş; ancak ruhu, kanı, dili ve hafızası birbirinden hiç kopmamış büyük bir ailenin yeniden buluşmasına, bir vuslata şahitlik ediyoruz. Bizler, Atilla'nın cesaretini, Bilge Kağan'ın devlet aklını ve töresini kuşanarak geleceğe yürüyoruz' diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932 yılında dile getirdiği 'Türkler ve Macarlar iki kardeş millettir. Dilleriyle, kültürleriyle, kökenleriyle iki kardeş millet' sözlerini hatırlatan Zorlu, Avrupa'nın kalbinde sergilenen bu birliğin hem geçmişe bir vefa borcu hem de yarınlara güçlü bir jeopolitik mesaj olduğunu vurguladı.