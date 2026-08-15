Yangın, saat 08.27 sıralarında Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kavas Oksijen Dolum Tesisi’nde meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangına 4 müdahale ekibi ve 6 su tankeriyle müdahale edilirken, bölgede 6 ambulans ekibi ile 6 asayiş devriye ekibi görevlendirildi. Ayrıca 1 arama kurtarma ekibi de çalışmalara katıldı.

Yangından etkilenen 2 vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangın bölgesinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor. Manisa Valiliği, olayla ilgili gelişmelerin Valilik Kriz Merkezi tarafından takip edildiğini açıkladı.

Yangının çıkış nedeni ve patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme sürüyor.

DHA