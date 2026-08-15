Doğubayazıt ilçe merkezinin 5 kilometre doğusunda, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan İshak Paşa Sarayı'nın inşa edildiği tepenin eteklerinde, coğrafi işaret tescilli Ağrı geven balı üretimi gerçekleştiriliyor. 18'inci yüzyılda inşa edilen ve Lale Devri'ndeki son büyük anıt yapısı olarak bilinen sarayın ziyaretçileri, geven balının hasat heyecanını da yakından görme fırsatına erişiyor. Ziyaretçiler, üreticilerden yöreye özgü bal hakkında bilgi alıyor, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bu arada Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu sene kent genelinde 357 ton bal elde edilmesi bekleniyor. Mart 2022'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen geven balı üretimini yaygınlaştırmak hedefiyle İl Özel İdaresi tarafından 4 bin arısız kovan üreticilere dağıtılacak.

Ümit OKTAN/AĞRI,