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Ankaralı müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konserin ücretsiz olduğu bildirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenecek 18. Geleneksel Çubuk Kültür ve Turşu Festivali , müzik dolu anlara ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında sahne alacak isimlerden biri de Poizi olacak.

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