Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenecek 18. Geleneksel Çubuk Kültür ve Turşu Festivali, müzik dolu anlara ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında sahne alacak isimlerden biri de Poizi olacak.
Poizi Ankara'da konser verecek
Poizi, 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te, Çubuk Festival Alanı'nda sevenleriyle buluşacak.
Ankaralı müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konserin ücretsiz olduğu bildirildi.
Poizi konseri ne zaman, nerede?
- Tarih: 5 Eylül Cumartesi
- Saat: 21.45
- Yer: Çubuk Festival Alanı, Ankara
- Giriş: Ücretsiz
- Geleneksel Çubuk Kültür ve Turşu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Poizi konseri, müzikseverlere ücretsiz olarak sunulacak.
Muhabir: Zehra Önen