Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle birlikte emperyalist planı da altüst ediyoruz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Kazada yaralanan 24 kişinin tedavilerinin ise hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Mutlucan Özbayrak’ın cenazesi Polatlı ilçesi Macun Mahallesi’nde , Mihriban Yılmaz’ın cenazesi ise Haymana ilçesinde toprağa verildi.

Yeni görev yeri Muş’a atanan ve görevine başlamaya hazırlanan genç öğretmenin hayatını kaybetmesi, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Cenazeye Doğan’ın ailesi, meslektaşları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada yaşamını yitiren öğretmen Medine Efeoğlu Doğan için Polatlı ilçesindeki Yenimahalle Camisi’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Ankara-Eskişehir kara yolunda dün meydana gelen kazada midibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada Medine Efeoğlu Doğan (29), Mutlucan Özbayrak (32) ve Mihriban Yılmaz (57) hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.