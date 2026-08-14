Ankara-Eskişehir kara yolunda dün meydana gelen kazada midibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada Medine Efeoğlu Doğan (29), Mutlucan Özbayrak (32) ve Mihriban Yılmaz (57) hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.
Kazada yaşamını yitiren öğretmen Medine Efeoğlu Doğan için Polatlı ilçesindeki Yenimahalle Camisi’nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.
EŞİ TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Cenazeye Doğan’ın ailesi, meslektaşları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaklaşık 1 ay önce evlenen Medine öğretmenin eşi Samet Doğan, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı. Güçlükle ayakta duran Samet Doğan, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Yeni görev yeri Muş’a atanan ve görevine başlamaya hazırlanan genç öğretmenin hayatını kaybetmesi, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.
Cenaze namazının ardından Medine Efeoğlu Doğan’ın cenazesi Polatlı Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
DİĞER İKİ KİŞİ DE TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden Mutlucan Özbayrak’ın cenazesi Polatlı ilçesi Macun Mahallesi’nde, Mihriban Yılmaz’ın cenazesi ise Haymana ilçesinde toprağa verildi.
Kazada yaralanan 24 kişinin tedavilerinin ise hastanelerde sürdüğü öğrenildi.