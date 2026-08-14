Çankaya Belediyesi, geleneksel seyirlik tiyatromuzun en önemli değerlerinden biri olan Karagöz sanatını yeni kuşaklara tanıtmak ve sevdirmek amacıyla çocuklara yönelik özel bir atölye düzenliyor.

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yazar Hayali Nihat Mürşitpınar yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyede çocuklar, Karagöz sanatının inceliklerini uygulamalı olarak öğrenecek. Katılımcılar, Karagöz ve Hacivat tasvirlerinin çiziminden yapımına, perde kurulumundan karakterlerin oynatılmasına ve seslendirilmesine kadar sürecin tamamını deneyimleyecek.

9 GÜN, 18 SAAT KARAGÖZ EĞİTİMİ

Birlik Çankaya Evi’nde, İsmet İnönü Parkı içerisinde gerçekleştirilecek atölye, 25 Ağustos-10 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Hafta içi salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak çalışma toplam 9 gün ve 18 saat sürecek.

Atölye süresince ve çocukların atölyeye gidiş-gelişlerinde velilerinin eşlik etmesi zorunlu olacak.

KAYITLAR 21 AĞUSTOS’A KADAR

Atölyeye katılmak isteyen çocuklar için kayıtlar 17-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular, saat 10.00-16.00 arasında Kızılay’daki Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Birlik Çankaya Evi’nden gerçekleştirilecek.

Kayıt sırasında bir adet vesikalık fotoğraf istenecek.

Atölye hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0312 458 89 00 / dahili 1841-1842 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Çankaya’da çocuklar, bu kez yalnızca Karagöz’ü izlemeyecek; kendi perdelerini kurarak yüzyıllardır yaşayan bu geleneksel sanatın bir parçası olacak.