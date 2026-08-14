Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı El Alameyn'de gerçekleştirildi. Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Fidan; Gazze'deki son durum, Mekke İttifakı, Doğu Akdeniz dengeleri ve ikili ticari hedeflere dair kritik mesajlar verdi.

Gazze Meselesinde İsrail'e Son Uyarı: "Radikal Adım Atabiliriz"

Türkiye, Mısır ve Katar'ın ABD ile birlikte yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerine değinen Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin süreci tıkadığını ifade etti:

"Gazze Barış Planı'nın uygulanmasını istiyoruz. Birçok imkansız denen alanı müzakere teknikleriyle aştık. Filistin tarafı büyük bir fedakarlıkla birçok şeyi kabul etti. Ancak her aşamada Netanyahu ve ekibinin barış niyeti olmadığını gördük. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in adım atmaması, biz ve diğer arabulucuları süreçle alakalı ortaklaşa radikal bir adım atmaya itebilir."

Fidan, ABD’nin İsrail üzerine gerekli baskıyı kurması gerektiğini belirterek, aksi takdirde Türkiye, Mısır ve Katar olarak atılması gereken adımları atacaklarını vurguladı.

"Mekke İttifakı Hiç Kimseye Karşı Değil"

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili soruları yanıtlayan Fidan, kurulan ittifakın bölgesel sahiplenme ruhu taşıdığını belirtti:

Bölgesel Sahiplenme: "Dışarıdan kurtarıcı beklemek saflık olur. Bölge ülkeleri olarak sorunlarımıza kendimiz sahip çıkmalıyız."

Mısır Doğal Ortak: "Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur."

Akdeniz İttifakına Gönderme: "Bu ittifak kimseye karşı değil. Ancak bizden önce İsrail, GKRY ve Yunanistan Akdeniz'de bir güvenlik ittifakı kurdu. Akdeniz'in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var; ortasına çizgi çeken bu yapının amacı belli." Cenaze yemeğinde dehşet! Kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı İçeriği Görüntüle

15 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefi ve İmzalanan Anlaşmalar

Toplantı kapsamında iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek adımlar atıldı. 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığı vurgulanırken şu kritik belgelere imza atıldı:

Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı Tutanağı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Menşe Protokolü Tadil Kararı: İş insanlarının daha rahat şartlarda faaliyet göstermesi hedefleniyor. Mısır'ın Afrika Kıyı Ülkeleri Ulaştırma Bağlantısallığı Mutabakat Zaptı'na Katılım Belgesi