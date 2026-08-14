Bursa Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi’nden (ASEM) mezun olan 1228 genç astsubay, düzenlenen törenle Jandarma Teşkilatı saflarına katıldı. Okul yerleşkesinde gerçekleşen törene kent protokolü ve mezunların aileleri büyük ilgi gösterdi.

Protokol Tören Alanındaydı

Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleşkesindeki törene; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aşiyan Alkan Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Işıklar JAMYO Komutanı Jandarma Albay Osman Delen ve kent protokolü katıldı.

Resmi tören öncesinde mehteran takımı, jandarma köpek timi ve jandarma motosiklet timinin gerçekleştirdiği özel gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yaş Kütüğüne Plaketi Dönem Birincisi Çaktı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende mezunlar adına dönem birincisi Jandarma Astsubay Çavuş Ali Alazeybek konuşma yaptı. Konuşmasının ardından Alazeybek, yaş kütüğüne ay-yıldızlı plaketi çaktı.

Okul Komutanı Delen: "Milletimize Hizmet Etmek İçin Büyük Bir Heyecan İçindeler"

Törende konuşan Işıklar JAMYO Komutanı Jandarma Albay Osman Delen, zorlu eğitim sürecini tamamlayan genç astsubayları Jandarma Teşkilatı’na kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma astsubayları; terörle mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara, kadına yönelik şiddetten uyuşturucu ile mücadeleye kadar üstlenecekleri zorlu görevlere modern eğitim yaklaşımları ile hazırlanmaktadırlar. Tevazu, fedakârlık ve kahramanlık örneği kanun ordusu jandarma teşkilatının saflarında yerlerini alan bu genç astsubaylar, milletimize hizmet etmek için büyük bir heyecanla karşınızda durmaktadırlar." Bursa'da Polisten Kaçan Sürücüye Rekor Ceza İçeriği Görüntüle

Genç astsubaylara hukukun üstünlüğünü ve millete hizmeti hatırlatan Albay Delen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişte ecdadımızın yaptığı gibi sizler de bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, vatanımız bölünmesin diye hiçbir tehdit karşısında yılmadan çalışacak, icabında bu uğurda canlarınızı feda edeceksiniz. Asli göreviniz olan emniyet ve asayiş hizmetlerinde daima halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflemeli; tüm eylem ve işlemlerinizde hukuk, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkelerinden ayrılmamalısınız."

Geçiş Töreni Sonrası Duygusal Buluşma

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren ve mezun olan astsubaylara diplomaları ile mezuniyet belgeleri takdim edildi. Tören geçişinin tamamlanmasıyla birlikte yeni astsubaylar, sahada kendilerini gururla bekleyen aileleriyle kucaklaştı. Gözyaşları ve gururun bir arada yaşandığı buluşma ile tören sona erdi.