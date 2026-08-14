Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Pakistan Bağımsızlık Günü" resepsiyonuna katıldı. Başkentte gerçekleşen programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ve çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi iştirak etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklığa dair kritik mesajlar verildi.

"Mükemmel Siyasi İlişkileri Ekonomiye de Yansıtacağız"

Türkiye ve Pakistan'ın bölgesel ve küresel sınamalarda her zaman yan yana durduğunu belirten Cevdet Yılmaz, iki ülke ilişkilerinin kapsamlı bir stratejik ortaklık anlayışıyla ilerlediğini ifade etti.

Savunma sanayiinden enerjiye, ticaretten teknolojiye kadar geniş bir alanda iş birliğinin yürütüldüğünü söyleyen Yılmaz, "Hedefimiz, mevcut potansiyelimizi daha etkin şekilde kullanmak ve ekonomik ilişkilerimizi halklarımızın refahına doğrudan katkı sağlayacak seviyelere taşımaktır. Sahip olduğumuz mükemmel siyasi ilişkilerin ekonomik işbirliği seviyemizi de çok daha yukarılara taşımasını hedefliyoruz" dedi.

"Mekke Anlaşması Yalnızca Savunma Düzenlemesi Değildir"

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki üçlü mekanizmanın önemine değinen Yılmaz, 'Ortak Savunma Anlaşması' olarak da bilinen 'Mekke Anlaşması' hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma, yalnızca 3 ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu adım; 3 kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ile istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koymaktadır. Üçlü iş birliğinin savunmanın yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma ve teknoloji alanlarında da geliştirilmesi imkanlarımızı daha etkin değerlendirmemize olanak sağlayacaktır."

"Pakistan'ın Güvenliği Bölgenin Geleceği İçin Kritik"

Pakistan'ın terörizmle mücadelesini ve güvenlik hassasiyetlerini Türkiye olarak desteklediklerini belirten Yılmaz, "Pakistan'ın güvenliği, istikrarı ve ekonomik kalkınması yalnızca kendisi için değil, Güney Asya ve geniş bölgemizin geleceği açısından da önem taşımaktadır" diyerek Filistin meselesinden insani krizlere kadar uluslararası platformlarda sürdürülen eşgüdümün altını çizdi.

Büyükelçi Junaid: "Türkiye Gibi Kardeşlere Sahip Olduğumuz İçin Şanslıyız"

Pakistan Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ise konuşmasında Pakistan halkının bilimden savunmaya, sanattan spora kadar birçok alandaki başarılarına değindi. Türkiye ile olan köklü bağlara vurgu yapan Junaid:

"Pakistan, iyi ve kötü gününde yanında duran Türkiye gibi yakın dostlara ve kardeşlere sahip olduğu için şanslıdır. Türkiye ile köklü kardeşlik ilişkimiz; ortak inanç, tarihi dayanışma ve karşılıklı saygıyla şekillenmiş bir bağdır. Ortaklığımız savunma, ticaret, eğitim ve kültür dahil olmak üzere gelişmeye devam etmektedir."