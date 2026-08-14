Örnek No:54*
T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2026/5718 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5718 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.250.000,00
1
Taşıt
06FNM581 Plakalı , 2025 Model , FORD Marka , SK70535 Motor No'lu , WF02NBER32SK70535 Şasi No'lu ,
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:30
(İİK m.114/4)