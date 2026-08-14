Örnek No:54*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2026/5718 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5718 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.250.000,00

1



Taşıt

06FNM581 Plakalı , 2025 Model , FORD Marka , SK70535 Motor No'lu , WF02NBER32SK70535 Şasi No'lu ,



Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:30



(İİK m.114/4)

