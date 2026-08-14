Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Milan’ın yıldızı Rafael Leao, sakatlık şoku ile sarsıldı. İtalya basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; antrenmanda kuadriseps kasında rahatsızlık hisseden Portekizli futbolcunun kasında zorlanma tespit edildi.

Manchester United ve Torino Maçlarında Yok

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Leao, Milan'ın Manchester United ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı. İki günlük süreçte sahaya çıkacak duruma gelmesi mümkün görünmeyen yıldız oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden sağlık kurulu tarafından değerlendirilecek.

Öte yandan Leao’nun İtalya Serie A’da oynanacak Torino-Milan karşılaşmasında da forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Geçmiş dönemde yaşadığı kas problemleri ve pubalji nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan oyuncu için Milan sağlık heyetinin oldukça temkinli yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray Masada: 10+2 Milyon Euroluk Dev Teklif

Leao'nun yaşadığı bu sakatlık, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray cephesinde de transfer sürecinin yakından takip edilmesine neden oldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Portekizli yıldıza sezon başında yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içeren cazip bir teklif sunduğu aktarıldı. Milan’ın bu transferden yaklaşık 45 milyon euro bonservis geliri beklentisi olduğu kaydedilirken, Milan Başkanı Gerry Cardinale’nin rakamı daha da yukarı çekmek istediği ifade ediliyor.

Alternatif İsim: Gabriel Martinelli

Milan'da geçirdiği 7 yılın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmama konusunda karar aşamasında olan Leao için önümüzdeki 7 ila 10 günün kritik olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan yüksek maliyet ve sakatlık risklerini göz önünde bulunduran Galatasaray yönetiminin, pazarlıkları sürdürürken alternatif rotalara da yöneldiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların gündemindeki bir diğer güçlü adayın ise Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli olduğu belirtildi.