Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otelde silahlı eylem hazırlığında olan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Otel Odasına Baskın: Suç Aletleri Ele Geçirildi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin kaldığı otele baskın düzenledi. Operasyonda D.C. ve C.Ü. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Otel odasında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. Şüphelilerin kaçış veya eylem için otelin yan sokağına bıraktıkları tespit edilen plakasız motosiklete de el konuldu.

Tetikçi Olduklarını İtiraf Ettiler

Emniyette sorgulanan D.C. ve C.Ü., bir suç örgütü adına tetikçilik yaptıklarını ve H.T. isimli şahsa silahlı saldırı düzenlemek amacıyla Mersin'e geldiklerini itiraf etti. İki tetikçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Soruşturma Derinleştirildi: 10 Kişi Daha Yakalandı

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, tetikçilerle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y., C.A.İ., S.B. ve M.M.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 6 şüpheli (M.D., F.O., M.K., H.K., R.T. ve Ö.F.G.) hakkında ise adli kontrol ve denetimli serbestlik hükümleri uygulandı.