Olay, saat 21.30 sıralarında Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu’nda meydana geldi. Denize girdikten sonra akşam saatlerinde dönüşe geçen 5 arkadaş, havanın kararmasıyla birlikte yolu kaybetti. Dik yamaçta bulunan ormanlık ve çalılık alanda mahsur kalan gençler, durumu ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik, SAR Arama Kurtarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri sevk edildi.

Zorlu Arazide 3 Saatlik Kurtarma Çalışması

Ekipler, sarp ve kayalık arazi koşullarına rağmen kurtarma çalışmasını karadan ve denizden başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından 5 kişinin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, gençleri güvenli şekilde tahliye etti.

Bitez Limanı’na getirilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Limanda yapılan kontrollerde de herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.

“HAVA KARARINCA YOLU BULAMADIK”

Kurtarılan gençlerden Kutay Tacal, ekiplere teşekkür ederek yaşadıkları olayı anlattı.

Tacal, “Akvaryum Koyu’na yüzmeye gittik. Sonrasında farklı bir yoldan gitme kararı aldık, bu yanlış oldu. Şarjlarımız çok azdı, fenerimiz de olmadığı için hava kararınca geri dönüş yolumuzu bulamadık, kaybolduk. Ekipler çok yardımcı oldu, bizi çok iyi şekilde yönettiler” dedi.