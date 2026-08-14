Yangın, Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile 50 teknik personel ve yangın işçisi müdahale etti.

Gönüllülerden Yangınla Mücadeleye Destek

Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da kendi imkanlarıyla destek verdi. Çıralı’da yaşayan gönüllüler, Yanartaş mevkisindeki alevlere müdahale etmek için yanlarına yangın tüpleri alarak bölgeye gitti.

Gönüllüler, ormanda buldukları bir eşeğin semerine 4 yangın tüpü yükleyerek alevlerin bulunduğu noktaya kadar taşıdı ve söndürme çalışmalarına destek oldu.

Gece Boyunca Karadan Müdahale Edildi

Hava müdahalesinin gece saatlerinde sona ermesinin ardından kara ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Gece boyunca devam eden yoğun müdahalenin ardından yangın, bugün saat 08.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.