Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 8 Ağustos gecesi meydana gelen kanlı gasp olayının yankıları sürerken, dehşet anlarına ilişkin yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Yolda Yürürken Biber Gazı ve Bıçakla Saldırdılar

Olay, 8 Ağustos gecesi saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilediği bilgiye göre, yolda yürümekte olan yabancı uyruklu S.M. ve N.M.'nin yanına yaklaşan E.T. (18) ve B.K. (18), mağdurların yüzüne biber gazı sıktı.

Çıkan arbedede şüpheliler belkilerinden çıkardıkları bıçaklarla iki kişiye saldırdı. Mağdurların cep telefonunu zorla alan saldırganlar, olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdi.

Ağır Yaralanan Genç Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle yaralanan S.M. ve N.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen S.M., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.M.'nin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Diğer yaralı N.M.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cinayet Büro Ekiplerinden Kaçamadılar: 2 Tutuklama

Olayın ardından geniş çaplı tahkikat başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 18 yaşındaki şüpheliler E.T. ve B.K., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"Yağma" ve "Kasten Öldürme" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet Anları Güvenlik kamerasında

Öte yandan, sokak ortasında yaşanan kanlı gasp ve cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelilerin mağdurların önünü kesmesi, yaşanan arbede, biber gazlı ve bıçaklı saldırı anları saniye saniye yer aldı.