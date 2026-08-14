İngiltere'de perakende sektörünü derinden sarsan ekonomik kriz dalgası, giyim kulvarında bir vedayı daha beraberinde getirdi. Poundland ve River Island gibi dev zincirlerin küçülme ve mağaza kapatma kararlarının ardından, ülkenin ünlü giyim markası Hip de pazardan tamamen çekileceğini duyurdu.

Mağazalar ve İnternet Sitesi Kapanıyor

Aylar süren finansal sıkıntıların ardından radikal bir karar alan marka; Manchester ve Leeds kentlerindeki fiziksel mağazalarının kapısına kilit vurdu. Fiziksel mağazaların ardından dijital satış platformlarını da kapatmaya hazırlanan şirket, pazardaki tüm faaliyetlerini sonlandıracak.

Stokları Eritmek İçin Tarihi İndirim

Pazardan çekilmeden önce elindeki devasa ürün stoğunu sıfırlamayı hedefleyen firma, resmi internet sitesinde tarihi bir kampanya başlattı. Kataloğundaki ürünlerin fiyatlarında yüzde 80 ila 90 oranında indirime giden şirket, kalan tüm stokları eritmek için satışlarını sürdürüyor.

İngiltere'den Batan Mağazacılığa Karşı 'Cadde Stratejisi'

Alışveriş caddelerinin sessizliğe bürünmesi ve art arda gelen kapanma kararları üzerine İngiliz makamları harekete geçti.

Politikacı Andy Burnham, kepenk indiren işletmeleri kurtarmak ve geleneksel cadde mağazacılığını yeniden canlandırmak amacıyla kapsamlı bir tedbir paketinin yolda olduğunu açıkladı. Yıl başında yürürlüğe girmesi beklenen "Cadde Stratejisi" ile yerel esnafın korunması ve caddelerdeki ticari hayatın yeniden canlandırılması hedefleniyor.