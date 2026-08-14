İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Ege’nin kuzey kesimlerinde fırtına, Karadeniz’in belirli hatlarında ise yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Marmara ve Ege'de Fırtına Alarmı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, rüzgarın Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde sabahın ilk saatleriyle birlikte şiddetini artırması öngörülüyor.

Rüzgarın; İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa genelinde (il merkezleri dahil) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Karadeniz'de Şiddetli Sağanak Yağış

Fırtına uyarısının yanı sıra Karadeniz Bölgesi’nin belirli kesimlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı açıklandı. Yağışların özellikle Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu'nun batı ve iç kısımları ile Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak şiddetini artırması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan Uyarı Açıklaması

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda vatandaşlara şu hayati uyarılar iletildi:

"Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey kesimleri ile Karadeniz'deki kuvvetli rüzgar, fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Meteoroloji Tarafından Uyarı Verilen 15 Kent

Marmara Bölgesi: İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir

Ege Bölgesi: İzmir, Manisa

Karadeniz Bölgesi: Samsun, Ordu, Sinop