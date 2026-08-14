Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken Yenimahalle Belediyesi, öğrencilere yönelik kırtasiye desteği için başvuruları almaya başladı. Destekten yararlanmak isteyen aileler, başvurularını belediyenin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Her haneden yalnızca bir kişinin başvurusunun geçerli sayılacağı destek programından yararlanmak için başvuru sahiplerinde bazı şartlar aranıyor. Buna göre başvuracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Yenimahalle ilçesinde ikamet etmesi ve hanenin gelirinin asgari ücret veya altında olması gerekiyor.

BAŞVURUDA BU BELGELER İSTENİYOR

Kırtasiye desteği için başvuru sırasında öğrenci belgesi, başvuru yapacak kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, aynı hanede ikamet eden kişileri gösteren belge ve SGK dökümü isteniyor.

Başvuruların 16 Ağustos’a kadar tamamlanması gerekiyor.

“EĞİTİM, GELECEĞE YAPILAN EN ÖNEMLİ YATIRIMDIR”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eğitim alanındaki desteklerin yıl boyunca devam ettiğini belirterek, ailelerin üzerindeki eğitim yükünü azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaşar, “Eğitim, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Amacımız hiçbir çocuğumuzun eğitim ihtiyaçları nedeniyle kendisini eksik hissetmemesidir” dedi.

Devlet okullarında eğitim gören çocukların özel okullardaki öğrencilerle eşit şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yaşar, belediyenin imkanları doğrultusunda devlet okullarının ihtiyaçlarına destek verdiklerini ifade etti.

Yenimahalle Belediyesi’nin eğitim çalışmalarının kreş, kütüphane ve destek eğitim merkezleriyle yıl boyunca sürdüğü kaydedildi.