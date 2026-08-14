Kutlamanın en dikkat çeken bölümünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması oluşturacak. Erdoğan’ın partisinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu değerlendirmesinin yanı sıra, önümüzdeki döneme ilişkin yeni vizyon ve yol haritasına dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Programda AK Parti’ye yeni katılımların da gerçekleşmesi bekleniyor. İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın AK Parti’ye katılacağı ve rozetinin Erdoğan tarafından takılacağı yönündeki kulis bilgileri gündemde.

MADENCİLERDE ORADA OLACAK!

Öte yandan günlerdir Ankara’da eylemlerini sürdüren ve gözaltına alınıp bırakılan, maden işçileri de gözlerini Başkent Millet Bahçesi’ndeki programa çevirdi. Bağımsız Maden-İş, Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinden oluşan bir grubun aileleriyle birlikte programa katılarak sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmeye çalışacağını açıkladı.

AK Parti’nin 25. yıl kutlamasında yaşanacak gelişmeler ve Erdoğan’ın vereceği mesajlar siyasetin gündeminde olacak.