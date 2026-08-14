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Yetkililer, özellikle kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve çeken akıntının bulunduğu günlerde denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Öte yandan cankurtaranların 3 kişiyi kurtardığı anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sudan çıkarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tedbir amacıyla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişilerin burada kontrol altına alındığı belirtildi.

Dalga yüksekliğinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgede çocuğun çığlıklarını duyan cankurtaranlar, vakit kaybetmeden denize girdi. Güçlü akıntıya karşı mücadele eden cankurtaranlar, yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucunda 3 kişiyi sudan çıkarmayı başardı.

Yasağa rağmen dün akşam saatlerinde Mugada Plajı’nda denize giren 1’i çocuk 3 kişi, kısa süre sonra dalga ve akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Bartın Valiliği, kuvvetli rüzgar ve çeken akıntı nedeniyle Amasra ve Kurucaşile plajları dışındaki 11 plajda denize girmeyi 3 gün süreyle yasakladı.

Bartın’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle alınan yasağa rağmen denize giren 3 kişi, akıntıya kapılarak ölümden döndü.

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