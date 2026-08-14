İddialara göre Yazgan, Edirne’de bir doğum günü kutlamasının ardından gidilen evde bir kadına yönelik istenmeyen temas ve öpme girişiminde bulunmakla suçlandı. Olayın ardından taraflar arasında arbede çıktı ve Yazgan darbedildi. Tarafların karşılıklı şikâyetleri üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialar üzerine Yazgan hakkında “cinsel taciz” ve “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP yönetimi ise bugün Yazgan’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.