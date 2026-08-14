Ankara’da yaşayan hemşire Melisa Can’ın hayatı, 2011 yılında babasının vefatının ardından sağ kolunda başlayan uyuşmayla değişti. Başlangıçta geçici olduğunu düşündüğü şikayetleri zamanla ilerleyen Can, beklenmedik anlarda nöbet benzeri kasılmalar yaşamaya başladı. İlerleyen süreçte yazı yazmakta ve konuşmakta güçlük çekti.

Şikayetlerinin artması üzerine 2017 yılında nöroloji servisine başvuran Can’a, yapılan tetkiklerin ardından Moyamoya hastalığı tanısı konuldu. Bir süre ilaç tedavisi gören Can, hastalığının durduğu bilgisi üzerine takiplerini bıraktı.

Yıllar sonra hastalığın kalıcı inme riskine yol açabileceğini öğrenen Can, yeniden hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde beynin sol tarafını besleyen ana damarda ciddi daralma tespit edildi.

BEYNE YENİ KAN AKIŞ YOLU OLUŞTURULDU

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Karaaslan, Melisa Can’ın vücudunun sağ tarafındaki uyuşukluk ve konuşma bozukluğu gibi şikayetlerle başvurduğunu belirtti.

Tetkiklerde Moyamoya hastalığına bağlı olarak sol ana damarda ciddi daralma görüldüğünü aktaran Karaaslan, mevcut tablonun kalıcı iskemi ve inmeye ilerleme riski taşıdığını söyledi.

Bunun üzerine Can’a bypass cerrahisi uygulandı. Operasyonla beynin yeterli kanla beslenmesini destekleyecek yeni bir kan akış yolu oluşturuldu.

Karaaslan, cerrahi müdahale sonrasında Can’ın ameliyat öncesinde yaşadığı şikayetlerin büyük bölümünün geride kaldığını ve uzun vadede ortaya çıkabilecek iskemi ile inme riskinin önemli ölçüde azaltıldığını ifade etti.

“ŞU AN KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM”

Yaşadığı süreci anlatan Melisa Can, hastalığın ilk belirtisini babasının cenazesinde sağ kolunda başlayan uyuşmayla fark ettiğini söyledi.

Şikayetlerinin zaman içinde arttığını belirten Can, bir süre sonra yazı yazamadığını ve konuşmakta zorlandığını anlattı. Belirtilerin her zaman aynı şekilde ortaya çıkmadığını ifade eden Can, zaman zaman nöbet şeklinde kasılmalar yaşadığını söyledi.

2017 yılında Moyamoya hastalığı tanısı aldığını ve ilaç tedavisi gördüğünü belirten Can, hastalığın ileride kalıcı inme riskine yol açabileceğini öğrendiğinde korktuğunu dile getirdi.

Ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Can, “Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyiyim, çok sağlıklıyım, her şey yolunda” dedi.

MOYAMOYA HASTALIĞINDA ERKEN TANI ÖNEM TAŞIYOR

Doç. Dr. Karaaslan, Moyamoya hastalığının nadir görülen ve beyni besleyen damarların zaman içerisinde daralması veya tıkanmasıyla ortaya çıkan ilerleyici bir hastalık olduğunu belirtti.

Damarların daralması nedeniyle beynin yeterli kanla beslenemeyebildiğini ifade eden Karaaslan, bunun iskemi, inme veya bazı hastalarda beyin kanaması gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Hastalığın ilerlemesiyle beynin yeni damarlar oluşturarak kan akışını dengelemeye çalıştığını belirten Karaaslan, ancak bu damarların çok küçük olması nedeniyle her zaman yeterli kanlanmayı sağlayamadığını kaydetti.

Karaaslan, hastalarda kalıcı iskemi, inme veya kanama gelişmeden önce erken tanı konulmasının ve gerekli durumlarda beynin kan ihtiyacını karşılayacak yeni bir kan akış yolu oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Melisa Can’ın ise ameliyat sonrasında düzenli kontrollerinin sürdüğü ve günlük yaşamına sağlıklı şekilde devam ettiği belirtildi.