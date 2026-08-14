Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansında yer alan habere göre, dün akşam Hürmüz Boğazı'nda ADNOC bünyesindeki 2 tanker hedef alındı. Şirket yetkilileri, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, durumun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Saldırının ardından BAE Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen eylem kınandı. Saldırının, seyrüsefer özgürlüğünü teyit eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2817 sayılı kararının açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada; ticari gemilerin hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'nın bir ekonomik şantaj aracı olarak kullanılmasının korsanlık niteliği taşıdığı, bölgesel istikrar ile küresel enerji güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İran'a saldırıları ve tüm düşmanca eylemleri derhal durdurması; bölgesel güvenlik ile küresel ticaretin korunması adına Hürmüz Boğazı'nı tamamen ve koşulsuz olarak yeniden seyrüsefere açması çağrısında bulunuldu.