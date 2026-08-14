Kızılcahamam’da 8 Ağustos 2018’de kaybolan Emrah Daşdemir’in ölümüne ilişkin faili meçhul dosya, yıllar sonra yeniden ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi işçileri, 7 Eylül 2018’de Kırköy Mahallesi Kargasekmez Geçidi’nde çalışma yaptığı sırada yol kenarında bulunan kullanılmayan su deposunda av tüfeğiyle vurulmuş erkek cesedi buldu.

Yapılan inceleme ve otopsi çalışmaları sonucunda cesedin kimliği 9 Aralık 2020’de belirlendi. Cesedin, yaklaşık bir aydır kayıp olan Emrah Daşdemir’e ait olduğu tespit edildi.

15 KEZ GÖRÜŞTÜĞÜ ARKADAŞI ŞÜPHELİ OLDU

Soruşturma kapsamında Daşdemir’in cep telefonuna ait HTS kayıtları incelendi. Kayıtlarda, Daşdemir’in kaybolmadan önce Halil Can Çelik ile 15 kez görüştüğü belirlendi.

Çelik bu nedenle şüpheli olarak değerlendirilirken, o dönemde başka delil bulunamaması üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DOSYA 8 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026’da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kurulmasının ardından dosya yeniden değerlendirmeye alındı.

Yapılan incelemelerde Çelik’in ifadelerinde çelişkiler tespit edildi. Sanal medya hesaplarındaki mesajlaşmalar da soruşturma kapsamında incelendi.

Çelik’in, Emrah Daşdemir ile olan ilişkisini gizlemeye yönelik beyanlarda bulunduğu değerlendirilirken, baz sinyallerine göre olay tarihinde cinayetin işlendiği bölgede bulunduğu tespit edildi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Yeni deliller doğrultusunda olayın asli faili olduğu değerlendirilen Halil Can Çelik, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri devam eden Çelik’in sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.