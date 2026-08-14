Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre Çırpanoğlu, AK Parti’ye geçiş kararını “daha iyi hizmet verebilmek” gerekçesiyle aldığını söyledi. Çırpanoğlu’nun bugün AK Parti’ye katılması bekleniyor.
Çırpanoğlu’nun aile geçmişi de dikkat çekiyor. Büyük ninesi Satı Kadın, Cumhuriyet’in ilk kadın milletvekillerinden biri olarak TBMM’de görev yapmıştı. Dedesi ise Kazan’ın kurucu belediye başkanıydı.
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Çırpanoğlu’nun AK Parti’ye geçmesiyle birlikte CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.
Muhabir: Melisa Sapaz