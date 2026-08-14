Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle birlikte emperyalist planı da altüst ediyoruz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Çırpanoğlu’nun AK Parti’ye geçmesiyle birlikte CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Çırpanoğlu’nun aile geçmişi de dikkat çekiyor. Büyük ninesi Satı Kadın, Cumhuriyet’in ilk kadın milletvekillerinden biri olarak TBMM’de görev yapmıştı. Dedesi ise Kazan’ın kurucu belediye başkanıydı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre Çırpanoğlu, AK Parti’ye geçiş kararını “daha iyi hizmet verebilmek” gerekçesiyle aldığını söyledi. Çırpanoğlu’nun bugün AK Parti’ye katılması bekleniyor.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.