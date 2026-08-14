Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent içi ulaşımda hijyen standartlarını korumak amacıyla metro ve ANKARAY istasyonlarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı ekipleri, 11’i ANKARAY olmak üzere toplam 57 raylı sistem istasyonunda iç ve dış mekan temizliği gerçekleştiriyor.

İSTASYONLARDA DETAYLI TEMİZLİK

Gece saatlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında istasyon girişleri, turnikeler, yürüyen merdivenler, asansörler, reklam panoları ve yolcu bekleme alanları titizlikle temizleniyor.

Metro ve ANKARAY vagonlarında da camlar, koltuklar, zeminler ve yolcuların sık temas ettiği tutamaçlar özel temizlik ürünleriyle temizleniyor. Çalışmalarda dezenfekte edici buharlı makineler de kullanılıyor.

“YOLCULARIMIZIN TEMAS ETTİĞİ ALANLAR TEMİZLENİYOR”

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Temizlik Amiri Serdal Güneş, temizlik çalışmalarının son tren seferlerinin tamamlanmasının ardından başladığını belirtti.

Güneş, başta Kızılay İstasyonu olmak üzere tüm istasyonlarda yolcuların kullandığı alanların hijyenik hale getirilmesi için gece boyunca çalışma yürüttüklerini söyledi. Güneş, yürüyen merdivenler, asansörler, turnikeler ve zeminlerin yanı sıra yolcuların temas ettiği noktaların da detaylı şekilde temizlendiğini ifade etti.

VAGONLAR İLK SEFERE HAZIRLANIYOR

Ankara Metrosu Raylı Sistemler Temizlik Şefi Eren Özkan ise trenlerin hatta dönüşünden önce kapsamlı bir temizlikten geçirildiğini belirtti.

Özkan, “Hattan gelen trenlerimizin burada paspasları yapılıyor, camları siliniyor, koltukları buharlı makinelerle dezenfekte ediliyor” dedi.

Yolcuların el ile temas ettiği noktaların özel solüsyonlarla temizlendiğini aktaran Özkan, amaçlarının vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesini sağlamak olduğunu belirtti.

ABB ekiplerinin temizlik çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürmeye devam edeceği bildirildi.