Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son günlerde bakanlık birimleri ve birim amirlerinin isimleri kullanılarak firmalara yönelik gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, MEB'ye iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmalara ait bazı bilgilerin EKAP üzerinden elde edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu bilgilerin ardından firmalarla telefon ve farklı iletişim yolları aracılığıyla irtibata geçildiği ve çeşitli gerekçelerle para talep edildiğine yönelik şikayetler alındığı bildirildi.

MEB'den firmalara dolandırıcılık uyarısı

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir gerekçeyle firmalardan para talep etmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşlar ve firmaların mağduriyet yaşamaması için MEB'nin veya yöneticilerinin adı kullanılarak yapılan asılsız ve kanun dışı para taleplerine itibar edilmemesi istendi.

'Herhangi bir ödeme yapılmamalı'

MEB, şüpheli kişiler tarafından yapılan talepler karşısında herhangi bir ödeme yapılmaması, kişisel ve kurumsal bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki süreçlerin başlatıldığı ve sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.