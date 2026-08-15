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Öte yandan, geçen sezondan kalan kırmızı kart cezası bulunan kaleci Ederson Moraes de Ankara'ya götürülen maç kafilesine dahil edilmedi.

Sakatlıkları devam eden Mert Günok, Dominik Livakovic, Anthony Musaba ve Jayden Oosterwolde de Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

İtalya'nın Napoli takımından transfer edilen Romelu Lukaku ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood ile Vedat Muriqi, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya getirilen kafilede yer aldı.

Esenboğa Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, apron bölümünden çıkış yaptıktan sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını otel önünde tezahüratlar ve meşalelerle karşıladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın maç kafilesi, havayoluyla Ankara'ya ulaştı.

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