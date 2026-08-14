TBMM'nin internet sitesinde yer alan "28. Dönem Milletvekilleri Sandalye Dağılımı" bölümü güncellendi.

İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etti.

Bilici'nin istifasının ardından Yeni Yol Partisi, TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybederek 19 milletvekiline düştü. CHP'den istifa eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın katılması üzerine Yeni Yol Partisi yeniden grup kurma yeterliliğine ulaştı.

Güncellemenin ardından İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye, CHP'nin milletvekili sayısı 44'e düştü, bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 13'e yükseldi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 277

Yeni Parti: 91

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

Cumhuriyet Halk Partisi: 44

İYİ Parti: 27

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 13

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592