İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'İlk kez eksilmiyoruz. İlk kez bölünmüyoruz. İlk kez ihanete uğramıyoruz. Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklaması ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı. Dervişoğlu, 'Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız. İlk kez eksilmiyoruz. İlk kez bölünmüyoruz. İlk kez ihanete uğramıyoruz. Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil' ifadelerini kullandı.