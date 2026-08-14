Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Santos ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, ayrılığın ardından tecrübeli futbolcu için sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

“YOLUN AÇIK OLSUN FREDERICO”

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fred’in 2023-24 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasını başarıyla taşıdığı belirtilerek, kulübe verdiği emekler için teşekkür edildi.

Açıklamada, “Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır. 2023-24 sezonundan bu yana Çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos'a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi transfer hareketliliğinin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili gelişmelerin de devam etmesi bekleniyor.