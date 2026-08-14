Bursa'dan ailesiyle birlikte Bozcaada'ya gelen Uğur Savaş, önceki gün saat 05.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte dalış yapmak için denize gitti. Sulubahçe açıklarında zıpkınla balık avı yapmak için dalış yapan Savaş, yüzeye çıkmayınca arkadaşı saat 11.42'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi sevk edildi. İzmir'den bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik uçağı da havadan arama faaliyetlerine katıldı. Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale'den de Bozcaada'ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edildi. Uğur Savaş'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekipleri destek veriyor. Bölgede toplam, 8 araç, 2 bot, uçak, dron, yandan taramalı sonar cihazı, ROV cihazı, 10 dalgıç olmak üzere toplam 59 personel havadan ve su altında arama çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, '12 Ağustos 2026 tarihinde Bozcaada ilçemiz Sulubahçe açıklarında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Savaş isimli vatandaşımızı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etmektedir. Vatandaşımızın en kısa sürede bulunması amacıyla yürütülen arama faaliyetleri; Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Birliği ve Deniz Polisi ekiplerinin koordinasyonunda titizlikle sürdürülmektedir. Arama çalışmalarına 8 araç, 2 bot, 1 uçak, 1 dron, 1 yandan taramalı sonar cihazı, 1 ROV cihazı, 10 dalgıç ve toplam 59 personel ile havadan, deniz yüzeyinden ve su altında devam edilmektedir' denildi. (DHA)