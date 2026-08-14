Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle birlikte emperyalist planı da altüst ediyoruz

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarlalara yayıldı.

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