Yangın, saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Karacaoba Mahallesi’nde, Bursa-İzmir kara yolunun kenarındaki arazide çıktı.
Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarlalara yayıldı.
ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında kara yolunun İzmir yönünde yaklaşık 30 dakika trafik akışı aksadı.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yoldaki ulaşım yeniden normale döndü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA