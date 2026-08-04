Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, Çanakkale'de önümüzdeki iki gün boyunca yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem oranı etkili olacak. Olumsuz hava koşullarının orman yangını riskini artırabileceği belirtilirken, Çanakkale Valiliği tarafından vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

"Orman Yangını Riski Çok Yüksek" Uyarısı

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte kritik hava koşullarının beklendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Dikkat! Orman yangını riski çok yüksek. Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın ilimizde orman yangını açısından kritik hava koşulları beklenmektedir. Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

Vatandaşlara Yangın Tedbirleri Hatırlatıldı

Valilik açıklamasında, orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşlardan şu kurallara uymaları istendi:

Açık alanda ateş yakılmaması,

Sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması,

Anız yakılmaması,

Duman veya yangın görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması.

Çanakkale Valiliği, küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekerek, ormanların, doğanın ve tüm canlıların korunması için vatandaşların duyarlı davranmasını istedi.