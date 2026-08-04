İzmir'in Bayraklı ilçesinde aile içinde yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, 67 yaşındaki Selçuk Aktan, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu Ender Aktan'ı pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladı.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Baba ile oğul arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selçuk Aktan'ın pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ender Aktan vuruldu.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ender Aktan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şüpheli Baba Gözaltında

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisi Selçuk Aktan'ı kısa sürede gözaltına aldı.

Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi ve tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla polis ekiplerinin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.