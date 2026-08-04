İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanmak" ve "imar kirliliğine neden olmak" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldığı belirtildi.

16 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında yer aldığı 13 kişi gözaltına alındı.

3 Şüpheli Aranıyor

Operasyonda gözaltına alınamayan 3 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.